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L’Auberge du Pont de Collonges de Bocuse ferme ses portes pendant un mois en raison de travaux

L’Auberge du Pont de Collonges de Bocuse ferme ses portes pendant un mois en raison de travaux
L’Auberge du Pont de Collonges de Bocuse ferme ses portes pendant un mois en raison de travaux - Lyon Restaurant

Un été placé sous le signe des travaux pour la Maison Bocuse.

Si vous comptiez aller manger à l’Auberge du Pont de Collonges de Bocuse cet été, il vous faudra patienter jusqu’à la rentrée. Le célèbre restaurant étoilé va en effet fermer ses portes dans les prochains jours pour une raison bien précise.

"Afin de toujours mieux vous recevoir, notre Maison sera exceptionnellement  fermée du 3 août au 4 septembre 2026 inclus, afin de réaliser des travaux d’embellissement", peut-on lire sur le site internet de l’établissement. Ces travaux concerneraient les cuisines de l’Auberge.

"Pour préparer votre venue à la rentrée, nous vous invitons à anticiper vos réservations pour le mois de septembre car vos demandes ne seront traités qu’à partir du mercredi 2 septembre 2026", est-il également indiqué.

Ce n’est pas la première fois que le restaurant de la Maison Bocuse connaît des travaux. Ce fut déjà le cas en janvier 2019 où là aussi les cuisines avaient fait l’objet de changements nécessitant de mettre sur pause l’établissement durant une vingtaine de jours.

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