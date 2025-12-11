La Poste dévoile un timbre Paul Bocuse pour célébrer le centenaire du “Cuisinier du siècle”

L’annonce, dévoilée ce jeudi, s’accompagnera d’une série d’événements en avant-première à Collonges-au-Mont-d’Or, Caluire-et-Cuire, Lyon et Paris.

Créé et gravé par l’artiste Louis Genty, le timbre représente Paul Bocuse tel qu’il demeure dans l’imaginaire collectif : figure mondiale de la gastronomie, maître de l’Auberge de Collonges et personnalité ayant profondément marqué l’histoire culinaire. Le communiqué rappelle la trajectoire du chef, de son enfance sur les bords de Saône à la conquête des distinctions majeures : Meilleur Ouvrier de France en 1961, puis trois étoiles au Guide Michelin en 1965, qu’il conservera toute sa vie.

Le texte souligne également la complexité du personnage, entre exposition médiatique et attachement à une vie simple, et rappelle son rôle d’iconoclaste ayant contribué à faire sortir les cuisiniers de l’ombre en donnant à la profession "des lettres de noblesse". La Poste cite même une phrase qu’il aimait répéter : "Je ne copie pas, je fais pareil", expression d’un style unique devenu signature mondiale.

Un tirage de 702 000 exemplaires

Le timbre, imprimé en taille-douce au format 30 × 40,85 mm, sera produit à 702 000 exemplaires. Sa valeur faciale sera de 1,52 euro (tarif Lettre Verte). Une séance de dédicaces de Louis Genty est prévue le vendredi 6 février à l’Abbaye de Collonges, lieu historique de la famille Bocuse.

Le timbre sera également disponible en avant-première :

• le 6 février à l'Abbaye de Collonges-au-Mont-d’Or,

• le 7 février au bureau de poste du 28 rue Jean Moulin à Caluire-et-Cuire,

• le 7 février à la Poste Antonin-Poncet à Lyon,

• le 7 février à Paris, au Carré d’Encre.

Il sera ensuite vendu dès le 9 février dans les bureaux de poste, par correspondance, par abonnement ou en ligne.