Le restaurant Paul Bocuse rejoint le réseau Relais & Châteaux

Le restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-mont-d'Or annonce ce lundi rejoindre l'association et le réseau Relais & Châteaux.
"Relais & Châteaux s’inscrit dans la continuité naturelle de nos valeurs. L’excellence qui anime l’Auberge du pont de Collonges - Paul Bocuse depuis plus de 100 ans trouve un écho dans la philosophie de cette association prestigieuse : la recherche perpétuelle de la perfection, le savoir-faire et le savoir-être à la française, l’hospitalité comme art de vivre et la passion de transmettre un patrimoine gastronomique unique. Ce socle commun de valeurs renforce notre engagement auprès d’une clientèle nationale et internationale en quête d’authenticité et d’expériences mémorables", déclare le directeur général du restaurant 2 étoiles, Vincent Le Roux.
Depuis le décès de Monsieur Paul, les équipes du restaurant s'affairent pour trouver une nouvelle identité sans renier son histoire et son patrimoine. Après la perte de la 3e étoile Michelin en 2020, jamais regagnée depuis malgré les efforts en salle et en cuisine, devenir un Relais & Châteaux pourrait attirer une nouvelle clientèle.Lieux associés :
Paul Bocuse
40 rue de la Plage
69660 Collonges-au-Mont-d'Or
04 72 42 90 90
