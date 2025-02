Les légendes de Lyon : la recette de la soupe aux truffes noires VGE

Tout commence en 1975, lorsque Paul Bocuse, l'un des pionniers de la nouvelle cuisine française, est invité à l'Elysée où le Président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, doit le décorer de la Légion d'honneur.

Suite à la cérémonie, un dîner de gala est proposé ce 25 février par plusieurs chefs, dont Monsieur Paul qui cherchait depuis quelques temps une idée de recette innovante pour les truffes noires qu'il achetait aux Halles de Lyon.

Pour ce repas d'exception, Paul Bocuse décida de créer un plat qui l'accompagnera jusqu'à sa mort : la soupe aux truffes VGE. Il s'agit d'un mets d'une finesse rare, alliant des ingrédients nobles et subtils, avec en son cœur l'un des joyaux de la gastronomie française, la truffe.

La soupe aux truffes VGE était bien plus qu'un simple potage. Pour la préparer, le chef lyonnais utilisa un bouillon de volaille richement parfumé, dans lequel sont infusés des éclats de truffe. Mais cela ne s'arrête pas là : il incorpora également du foie gras et tout son savoir-faire.

Etonné face au bol qu'il reçoit, Valéry Giscard d'Estaing demande : "Mais monsieur Bocuse, comment doit-on la manger ?". "On casse la croûte, monsieur le Président !", lui rétorqua le pape de la gastronomie.

Les convives, parmi lesquels des personnalités politiques, des célébrités et des chefs renommés comme Pierre Troisgros et Michel Guérard également auteurs de plats autour de la table, sont unanimes : c'est un chef-d'œuvre culinaire. La combinaison des arômes de truffe, de foie gras et de bouillon riche crée une expérience gustative inoubliable.

Depuis ce dîner mémorable à l'Élysée, la soupe aux truffes VGE est devenue un symbole de la gastronomie française. Elle est toujours servie au restaurant Paul-Bocuse de Collonges-au-mont-d'Or, l'un des plats assurément les plus commandés par les clients !

La recette

Ingrédients pour 2 personnes :

- 2 cuillères à soupe de Noilly Prat

- 2 cuillères à soupe de jus de truffe

- 40 cl de consommé double de bœuf

- 50 g de truffes noires

- 20 g de foie gras

- 20 g d'un mélange de carottes, oignons, céleri et champignons, finement coupés et revenus au beurre (parts égales)

- 60 g de bœuf cuit (paleron), coupé en petits dés de 5 mm

- Sel marin

- Poivre noir du moulin

- 2 disques de pâte feuilletée de 60 g

- Jaunes d'œufs pour la dorure

Instructions:

1. Disposez au fond de la soupière la garniture préparée : les légumes revenus, les dés de bœuf, les morceaux de foie gras et les fines tranches de truffes.

2. Versez ensuite le Noilly Prat, le jus de truffe et le consommé.

3. Recouvrez la soupière avec le disque de pâte feuilletée, en pressant fermement les bords pour emprisonner les saveurs à l'intérieur.

4. Badigeonnez la pâte avec le jaune d'œuf puis enfournez dans un four préchauffé à 220°C et laissez cuire pendant 18 à 20 minutes.

5. Une fois dorée et croustillante, sortez du four et servez aussitôt.