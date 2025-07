Le Comptoir de Bron : Bron appétit !

Il existe des déplacements que l'on ne regrette pas.

A Bron par exemple, où l'on était passé à côté de ce "Comptoir de Bron", un néo-bouchon qui depuis 1 an régale les Brondrillants et pas que.

Ironie culinaire, c'est avenue Salvador Allende, à quelques encablures de la très institutionnelle "Table de Guy" que s'est posé le nouvel établissement de Francois Coiro et Sophie Balleydier. On pourra dire désormais que Bron a son aéroport, sa fresque de Karim Benzema et son bouchon !

Façade verte, ambiance bistrot astucieusement reconstituée, nappes à carreaux (pas toujours) et un bout de terrasse participent à l'appétence d'une trentaine de clients, vite devenus des habitués. "Bron appétit" monsieur le maire ! Comme Jérémie Bréaud, on vient et on revient au "Comptoir de Bron" goûter la cuisine "authentique" du chef Franck Lancinot.

Un goût de bouchon avec des lyonnaiseries qui défilent avec entrain. Os à la moelle gratiné, un riche pâté croûte porc- foie gras - volaille ou une belle planche de charcuteries. On est rassuré d'attendre une vingtaine de minutes pour reconnaître une quenelle de brochet de Pascal Bonhomme, accompagnée d'une sauce aux écrevisses. Le saucisson brioché est signé Viabat et l'andouillette Braillon, braisée au vin blanc avec une sauce moutarde. Parfois une langue de veau, un roboratif tablier de sapeur ou un tartare de bœuf charolais (parfait en été) complètent les réjouissances.

On a noté un joli choix de vins en pots : Mâcon blanc de la cave d'Azé , Viognier, Beaujolais, Côtes du Rhône et même un Saint Joseph.

Que du bonheur dans ce "Comptoir de Bron" qui rejoint ainsi notre répertoire de bonnes adresses, désormais plus uniquement circonscrit aux enseignes historiques du centre-ville.