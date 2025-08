Tigermilk à Lyon : sous le soleil de Mexico

Au sein d'une ambiance enjouée et d'un cadre raffiné, vous découvrirez l'esprit mexicain nouvelle génération.

Prêts à passer quelques heures dans l'atmosphère chaleureuse du Mexique ? Pas de sombreros accrochés ni de pinatas suspendues cependant, Tigermilk rompt avec les clichés en proposant un lieu au design soigné et résolument contemporain.

Plafond végétalisé, mobiliers de bois clairs, tableaux et objets déco insolites entourent un impressionnant bar central surplombé d'une installation de bouteilles, dont émane une lumière orangée muy caliente.

Place à la carte sur laquelle tout est fait pour un apéro-dînatoire réussi. D'abord, un large choix de boissons dont de savoureux cocktails. Mention spéciale pour le désormais très tendance Pisco sour alliant acidité et onctuosité, le Tiger spritz, spécialité italienne revisitée à la sauce mexicaine, ou l'indémodable Margarita, ici agrémentée d'hibiscus pour la touche aztèque. Les plus sages s'accommoderont de Virgin cocktails (sans alcool) aux savants mélanges de jus de fruits ou de Ginger beer.

Gourmandise et convivialité

Afin de se restaurer, la carte propose aussi une sélection de tapas à partager en toute convivialité. L'excellent guacamole a été vite dévoré, ainsi que les différents tacos aux thon ou viande, et même patate douce pour les végétariens. Les consistantes quesadillas - galettes fourrées - ont fini de nous rassasier et de commander sans complexe une dernière tournée !

Petit bémol néanmoins pour la qualité du service. Même si l'équipe, jeune, est souriante et pleine de bonne volonté, le manque de personnel, et sans doute son manque d'expérience, entraîne oublis et trop de temps d'attente entre deux commandes. Un détail, peut-être, mais qui n'est pas à la hauteur de la sophistication des lieux.