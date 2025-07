ARTICLE PARTENAIRE

Envie de tester le meilleur couscous de Lyon ? Direction Rachid Dupont où la passion pour le couscous se retrouve dans vos assiettes !

Envie de tester le meilleur couscous de Lyon ? Direction Rachid Dupont où la passion pour le couscous se retrouve dans vos assiettes !

Rachid Dupont, ce sont deux meilleurs amis : Othmane et Louis. Marocains de racines et de traditions. Leur vision ? Fusionner la cuisine marocaine traditionnelle avec la cuisine française, par amour pour la gastronomie et la culture de ces deux beaux pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lyon Restaurant (@lyonrestaurants) Avec une note de 4,9/5 sur plus de 1000 avis Google, Rachid Dupont c’est le meilleur couscous de la région Lyonnaise ! Ici, le couscous rassemble toutes les cultures autour d’une même table : un plat universel pour un vrai moment de partage. Durant toute la durée de votre repas, Othmane et Louis vous accompagne en vous racontant leur histoire et vous proposeront un voyage immersif unique. Un menu unique à découvrir seulement à Lyon Rachid Dupont c’est une carte pleine de surprises, qui vous propose des portions généreuses pour ravir les plus grands appétits ! Laissez-vous tenter par leurs couscous Royaux, Mohammed V et Louis IV, fusions d’un couscous à la marocaine et à la française qui vont feront voyager à coup sûr ! Envie d’une folie ? Ne passez pas à côté de leur couscous au magret de canard : une invention signée Rachid Dupont qui saura surprendre vos papilles, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous êtes à la recherche d’un couscous traditionnel ? Pour les puristes, Othmane et Louis vous proposent des couscous traditionnels marocains. Vous pourrez également tester les briwate, des tourtes feuilletées triangulaires faites à base de feuilles de brick farcies. Légumes grillés, poissons fumés, chèvre, comté, champignons… Du choix pour tous ! Vous êtes végan ? Bienvenue ! Parce que Rachid Dupont ne fait rien à moitié, chaque catégorie de plat a sa propre version vegan, du couscous aux tajines en passant par les briwat et même jusqu’au dessert ! Encore quelque chose qui fait de Rachid Dupont un restaurant unique. Saviez-vous également que c’était le restaurant possédant la plus belle carte de spiritueux marocains de France ? Volubilia, Château Roslane, (et plein d’autres) sont des vins très appréciés par les Marocains mais quasiment introuvables en France, disponible chez Rachid Dupont. Et pour les amoureux du sucré, découvrez les pâtisseries typiques accompagnées d’un bon verre de thé marocain pour votre plus grand plaisir ! Du couscous mais pas que ! Bons vivants, Othmane et Louis vous proposent une ambiance festive qui viendra pimenter vos soirées ! Concerts et événements vous attendent à la rentrée pour un moment de partage immersif, le tout accompagné du meilleur couscous de Lyon bien sûr ! La nouveauté culinaire de septembre ? Pour les fins connaisseuses de la cuisine marocaine, une petite nouveauté arrive en septembre : la Rfissa ! Du poulet, accompagné de Msemen effiloché. Hâte d’être en septembre pour découvrir ! Un service traiteur selon vos envies ! Mariage, séminaire, anniversaire, repas d’équipe ou conférence ? Rachid Dupont vous propose le seul service traiteur de coucous marocain à Lyon et ses alentours, pour tous vos événements et tous les budgets. Avec leurs trois années d’expérience, des services assurés jusqu’à 300 couverts, des plats dressés et servis chauds, ils sont prêts à régaler vos invités !

Disponible en livraison ou à emporter. La salle du restaurant peut également être privatisée. Rachid Dupont c’est votre traiteur de confiance. Pour toute demande vous pouvez appeler le 04 81 91 20 24 ou envoyer un mail à [email protected]. Armés de leur plus beau sourire, ils vous répondent en moins de 24h ! Alors n’hésitez plus, rendez-vous chez Rachid Dupont pour partager et voyager ensemble autour d’un repas que vous ne risquerez pas d’oublier ! Infos pratiques Rachid Dupont – 134 Avenue Thiers 69006 Lyon France

04 81 91 20 24 https://rachiddupont.fr/fr Lieux associés :

Rachid Dupont Adresse :

134 avenue Thiers

69006 Lyon 6ème arrondissement



Téléphone :

04 81 91 20 24



Plus d'infos



X

















Tags : Rachid Dupont