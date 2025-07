Au Bon Cru à Lyon : la gourmandise n'est plus un péché

Au Bon Cru célèbre les péchés de l'apéro prolongé et de la gourmandise !

Sophie la patronne est "une (sainte) Mère" qui toise, chambre les clients, et sert des coups au bar.

La salle et la terrasse sont toujours bourrées... et l'assiette achève de nous tourner la tête : œufs mimosa d"enfer, gaspacho d'été, harengs pommes à l'huile, gâteau de foie et ses quenelles, un inédit croque-monsieur, viandes du jour, blanquette agrémentée de quelques morilles, un goûteux salers du Cantal et une tarte aux pommes.

Côté flacons, Au Bon Cru se devait de justifier son nom en offrant un vrai choix entre les crus les plus modestes jusqu'aux bouteilles plus réputées. Mâcon, Saint-Péray, Saint-Véran, Saint-Joseph, Côte Rôtie Pommard … à tous les prix. En terrasse, le pot de rosé est la règle.

Ce Cani peut rivaliser avec tous les bouchons historiques de la ville.

On aime l'ambiance bonne franquette entretenue par les habitués, presque des fidèles, toujours au rendez-vous, et les additions aimables, prions Sophie de ne rien changer !