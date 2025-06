Un bilan positif pour le Lyon Street Food Festival malgré la canicule

Cette année, le Lyon Street Food Festival jouait les prolongations. L’évènement s’étalait cette année sur cinq jours du 25 au 29 juin aux Grandes Locos à La Mulatière.

Cette nouvelle édition a surtout été marquée par les fortes chaleurs. Le bilan est malgré tout positif avec 45 000 festivaliers enregistrés. "Si les 5 jours d’alerte canicule ont naturellement pesé sur certains pics de fréquentation (et la panne de métro de samedi soir), ils ont aussi contribué à une expérience plus fluide, plus confortable, saluée tant par les festivaliers que par les chefs", indiquent les organisateurs du Lyon Street Food Festival dans un communiqué.

Plus de 130 chefs étaient présents cette année pour régaler les visiteurs entre le Sugar Circus, le Festin Français et les différents stands avec à l’honneur le Brésil et l’Irlande. Des ateliers et des concerts ont également été organisés sur place.

A noter que la prochaine édition du Lyon Street Food Festival se déroulera du 10 au 14 juin 2026, "une 10e édition qui s’annonce déjà inoubliable".