Casabea à Lyon : plongée dans le grand bleu

En plein cœur de la Presqu’île, le restaurant Casabea et son chef Surendra Carpen proposent une carte étonnante qui invite au voyage. Une immersion dans la cuisine du Moyen-Orient, de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne, toujours à partir de produits frais et de saison.

Dans un décor cocooning et chaleureux, nous sommes invités à nous installer autour d’une grande table en bois très conviviale et plutôt intimiste.

Nous débutons avec les cocktails, la carte en est d’ailleurs remplie, aussi bien de recettes signatures, comme l'Élixir que je choisis, à base de Gin et de liqueur de mandarine, que de cocktails plus classiques comme le Mojito ou l'Espresso Martini.

Les boissons sont accompagnées de succulents tapas à partager : un gravlax de saumon mariné à la betterave, un caviar d’aubergines confit façon baba ganoush, des petits cornetto à la crème de gorgonzola et sa chiffonnade de jambon cru, mais aussi un tataki de thon à la crème de veau braisée et citron confit. Gros coup de cœur pour les croquetas de feta à la crème de maïs !

Après ces amuses bouches qui ouvrent l’appétit, passons au plat. Pour les végétariens, la carte propose un risotto aux légumes d’antan ou une recette de bowl maison très gourmand. Côté mer, des tentacules de poulpes à la plancha, ou bien le filet de bar aux coquillages.

Côté terre, on se laisse tenter par un tajine de poulet à la Chermoula, qui arrivera avec du retard, au moment du dessert des autres convives, en raison d’une légère surcharge au niveau du service. Mais l’attente en valait la peine, le poulet est parfaitement cuit, les abricots sont moelleux et la semoule verte aux herbes fond en bouche.



Des desserts sur mesure

Pour les plus gourmands, la carte des desserts est un véritable paradis. Le chef propose cinq créations originales, tant par la saveur que par la présentation. Il dévoile alors son goût prononcé et pointu pour la conception de recettes singulières. Mention spéciale pour son cigare surprise, un véritable trompe l’œil mêlant chocolat blanc, goyave et autres saveurs surprenantes. À déguster absolument !