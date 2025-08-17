La Table en Braille à Lyon : cap de dîner dans le noir ?

Quand on tire l’épais rideau de velours qui cache l’entrée de La Table en Braille (indice dans le nom), la lumière s’arrête derrière la réception : la salle est cachée derrière de lourdes tentures sombres.

Sans savoir exactement ce que vous dégusterez, vous choisissez : menu découverte (entrée-plat-dessert-verre découverte), menu gourmand (entrée-plat-dessert-deux verres découverte) ou menu partage à deux sens, pour deux personnes donc, avec une bouteille de vin.

Les restrictions alimentaires et allergies indiquées à l’hôtesse d’accueil, l’expérience commence : un serveur vous prend par la main, vous entraînant dans la salle, alors que l’obscurité vous englobe dans son inconnu teinté d’inquiétude. À tâtons, mains sur les épaules de votre partenaire, alors qu’une légère angoisse vous saisit l’estomac, vous reconsidérez votre choix de restaurant : "Un dîner dans le noir, mais qu’est ce qui m’a pris ?", chuchote la petite voix à votre oreille.

Une dégustation à l'aveugle

Les amuses-bouche sont sur la table, la bouteille de vin arrive. Vous prenez vos marques, mettez vos mains dans l’assiette pleine, renversez votre verre d’eau et essayez de deviner quel est ce mets qui croustille dans votre bouche : serait-ce une pomme de terre ? Du bacon ? De la pâte feuilletée ?

Mystère et boule de gomme : les plats ne vous seront révélés qu’à la fin du repas, lors d’une sorte de quiz géant, auquel toute la salle participe, dans une tentative (vaine) de rassurer votre réputation de fin gourmet.

Fort heureusement, les plats sont délicieux et les serveurs se débrouillent mieux que vous dans le noir : c’est normal, ces derniers sont aveugles. Vous découvrirez alors à quel point votre compagnie est charmante, sans téléphone (ceux-ci sont interdits, sous peine de vous faire huer par toute la salle) et sans vision. On se concentre

sur la discussion, les papilles et le goût des plats : un dîner sans artifice, où l’apparence ne compte (vraiment) pas.