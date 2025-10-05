Le Café du Peintre à Lyon : une adresse sûre qui traverse les âges

Une cheffe récompensée l'an dernier par le Gault&Millau en catégorie "Tradition d'aujourd'hui", ce qui après traduction signifie "un coup de jeune donné aux lyonnaiseries".

Si cette infatigable cuisinière vient de rendre son tablier pour une retraite bien méritée, un nouveau chef, Bastien Depietri, perpétue désormais la cuisine de tradition du Café du Peintre.

A ses côtés, le fiston Périer, casquette à l'envers, qui reprend les commandes. Tout en gardant l’œil sur ses 1200 références et question flacons, Maxime, avec ses coups de cœur, nous fait tourner la tête.

Toujours un menu du jour accessible (parmentier de lapin à l'estragon l'autre déjeuner) et les incontournables de la carte : quenelle de brochet Sibilia, blanquette de veau, sauté de joues de porc, cervelle d'agneau meunière et un fameux gratin d'andouillette à la graine de moutarde.

On y mâchonne tous les jours de la semaine, et on s'y retrouve tous les midis sauf le week-end.

Le Café du Peintre est une adresse sûre du quartier des Brotteaux, et de Lyon en général.