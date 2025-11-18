Romantico da Antonio e Marco : le tout premier franchisé d’Antonio & Marco signé Carmine Russo, champion de France de pizza napolitaine !

Ouvert depuis un peu plus d’un an, cet établissement est le tout premier restaurant franchisé de l’enseigne Antonio & Marco, connue pour son exigence, sa convivialité et son amour du goût authentique. Situé au 23 rue Pierre Corneille, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon, le restaurant Romantico da Antonio e Marco est rapidement devenu une adresse de référence pour les amoureux de cuisine italienne.





Aux commandes, Carmine Russo, un chef passionné au parcours exceptionnel. Véritable ambassadeur du savoir-faire italien, il a remporté le titre de Champion de France de pizza napolitaine, consacrant ainsi son talent et son attachement à la tradition italienne.

Une cuisine maison, faite avec amour et authenticité

Chez Romantico da Antonio e Marco tout est préparé sur place, à partir de produits frais sélectionnés avec soin.

La carte, riche et variée, célèbre toute la gastronomie italienne avec un large choix de pizzas, de pâtes sous toutes leurs formes, de viandes et poissons et pour finir en beauté, de desserts gourmands et authentiques.

L’Italie au cœur de Lyon

Dès que l’on pousse la porte de Romantico da Antonio e Marco, l’atmosphère évoque une trattoria sicilienne aux touches napolitaines : un décor élégant, une ambiance chaleureuse et cette odeur unique de pâte levée qui dore au feu de bois.

Le restaurant est ouvert en continu, 7 jours sur 7, de 10h30 à 23h (jusqu’à 23h30 le samedi), un vrai atout pour les gourmands qui aiment déjeuner tard ou dîner à leur rythme !

C’est un lieu idéal aussi bien pour un repas en famille, un déjeuner entre collègues ou un dîner romantique en tête-à-tête.

Avec Romantico da Antonio e Marco, Carmine Russo offre bien plus qu’un simple restaurant italien : c’est une expérience sensorielle, un véritable voyage gustatif entre Lyon et l’Italie.

Un an après son ouverture, cette adresse s’impose comme l’un des meilleurs restaurants italiens de Lyon, et un hommage vibrant à la pizza napolitaine !

Infos pratiques

📍 Adresse : 23 rue Pierre Corneille, 69006 Lyon

🕒 Horaires : tous les jours de 10h30 à 23h, et jusqu’à 23h30 le samedi

📞 Réservations ici – 04 72 94 98 99

🍽️ Service continu – 7 jours sur 7

Carmine Russo : un champion qui a du goût

Originaire de Naples, Carmine Russo incarne cette nouvelle génération de pizzaiolos qui élèvent leur art au rang de gastronomie.

Son titre de Champion de France de pizza napolitaine témoigne d’une maîtrise parfaite : pâte maturée lentement, cuisson millimétrée et ingrédients d’exception !

Mais au-delà du trophée, Carmine est un passionné : il aime accueillir, échanger, transmettre et faire découvrir aux Lyonnais la vraie pizza napolitaine.