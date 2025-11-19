Le Café Lobut sacré : le meilleur bouchon lyonnais de l'année est… villeurbannais !

Point de route pavée, de traboules et de touristes… Et pourtant, les nappes à carreau, la déco franchouillarde, les patrons sympas et les lyonnaiseries sont au menu du Café Lobut.

L'association des Authentiques Bouchons lyonnais ne s'y est pas trompée ce mardi en décernant le prix Florent Dessus 2025 du meilleur bouchon lyonnais à Sandrine et Cyril Huit, le couple derrière cette institution reprise en 2005.

La fine fleur de la mâchonnerie locale était réunie mardi soir au Café Lobut pour la remise du prix à une Sandrine Huit très émue et fière. Devant Arlette Hugon et Mado de la Tornade Blonde, mais aussi l'équipe des 4G, lauréats du prix l'an dernier, celle qui a été formée chez Georges Blanc puis au Poêlon d'Or a évoqué sa "semaine extraordinaire".

"Si on m'avait dit que j'aurais mon propre bouchon et que ça durerait 20 ans comme mon mariage avec ce client rencontré au Poêlon d'Or, je n'y aurais jamais cru", poursuivait Sandrine. "Ce prix représente tellement pour moi", concluait-elle.

Pour Patrick Deschamps, de l'association des Authentiques Bouchons lyonnais, il était important de distinguer un établissement "qui n'est pas dans les cinq de la Presqu'île dont tout le monde parle". Et qui répond évidemment aux critères et aux valeurs d'un bouchon traditionnel.

A la lecture de la carte, toutes les cases sont cochées : tablier de sapeur, saucisson chaud, andouillette, pot de beaujolais...

Le prix Florent Dessus va désormais trôner au-dessus du bar du Café Lobut. De quoi attirer une nouvelle clientèle ? Le bouchon villeurbannais a déjà pignon sur rue - son menu grenouilles du vendredi soir est complet trois semaines à l'avance !