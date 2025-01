Café Lobut : un bouchon lyonnais à Villeurbanne

Il trône à.... Villeurbanne, repéré par un Totem, véritable phare imaginé par le plasticien Guy de Rougemont.

Pas d'Amérindiens dans une salle au décor suranné et dans la mezzanine gouailleuse mais des habitués qui ne sont certes plus tous en âge de lire Tintin mais toujours aptes à boire des pots de Morgon. Des tronches et des tranches de vie depuis 1949.

A table tout est différent : la quiche est à la moelle, le tablier de sapeur est en forme de cœur et l'andouillette de chez Braillon est servie en petits tronçons. Le saladier lyonnais (lentilles, hareng, cervelas, museau, pieds de veau, tripes, pied de cochon pane) ferait un repas à lui seul.

Les terrines, pâtés-croûte maison, cervelles d'agneau, saucisson chaud de chez Gast et tête de veau accréditent notre présence dans un café-comptoir labellisé "authentique bouchon lyonnais". Il reste bien sûr toujours possible de dévorer un tartare ou même un poisson.

Pour un mâchon sur réservation, il vous faudra goûter un ragoût de béatilles (des petits abats dans une sauce au vin).

Le vendredi soir c'est grenouilles ! Avec un gratin dauphinois.

Excellent Morgon en pot et cervelle de Canut maison.

Le Café Lobut de Cyril et Sandrine Huit distille du bonheur depuis presqu'une vingtaine d'années. Et à notre humble avis, elle et lui feraient un carton à Lyon !

Café Lobut

50 Cours Tolstoi - Villeurbanne

Tél 04 78 84 81 66

Ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 20h