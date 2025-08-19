Lyon : un restaurant traditionnel alsacien remplace le Cazenove de Pierre Orsi

Si le groupe parisien Epicure a repris l'établissement de la place Kleber, ancien restaurant étoilé et compte le rouvrir début 2027 après d'importants travaux, l'avenir du Cazenove restait en suspens.

C'est finalement un bout d'Alsace qui va s’y implanter.

Pour la première fois, la capitale des Gaules s’apprête à accueillir une winstub. Autrement dit, un établissement traditionnel alsacien qui permettait, à l’époque, aux producteurs d’écouler le surplus de vin.

"Le Bouchon Alsacien", comme il se fera nommer, s'installe dans les locaux de l’ancien restaurant de Pierre Orsi, Le Cazenove, racheté en mars dernier. La salle sera modifiée pour apporter plus de luminosité et une cave à vin apparente sera rajoutée.

Ce bouchon à l'accent strasbourgeois sera tenu par un Alsacien et un Bourguignon. Jacky Gallmann, ancien directeur de la célèbre Brasserie Georges, et l’avocat Frédéric Lafay se sont associés pour racheter l'établissement.

Ces deux amis, passionnés de cuisine, de gastronomie et de vins promettent de respecter les traditions alsaciennes, mais "avec l'accent de Lyon". Le prix moyen d’un repas sera compris entre 50 et 60 euros.

L’ouverture de ce nouveau restaurant est prévue entre la fin du mois d’août et le mois de septembre 2025.

Plus que quelques jours à attendre donc... Tschüss !