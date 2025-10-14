Popularisée à Lyon, l’Oreiller de la Belle Aurore pique l’Hexagone avec un premier championnat national

L'évènement se déroulera le 5 novembre prochain au Centre d’Excellence des Professions Culinaires à Paris. Un concours ambitieux qui entend mettre à l’honneur cette spécialité charcutière bicentenaire, originaire de la région lyonnaise et du Bugey.

Ce pâté en croûte monumental, mêlant gibiers, volailles, foie gras, ris de veau et truffes, doit son renouveau à Claudie Reynon, charcutier lyonnais Meilleur Ouvrier de France en 1952. C’est lui qui, dans les années 1950, a remis l’oreiller en lumière dans sa boutique du 2ᵉ arrondissement, perpétuant la tradition gastronomique locale.

L’excellence charcutière française

Pour la CNCT, ce concours vise à célébrer l’excellence charcutière française, autour d’un plat emblématique qui incarne à la fois tradition et virtuosité technique. Quinze candidats sont attendus pour rivaliser sur la finesse du montage, l’équilibre des saveurs et la beauté de la coupe. Le jury sera notamment composé des héritiers de la Maison Reynon.

Pour Lyon, cette reconnaissance nationale confirme le rôle central de la ville dans la légende de l’oreiller de la Belle Aurore, non seulement comme berceau historique, mais aussi comme vivier de savoir-faire charcutiers. Les Lyonnais pourront d’ailleurs suivre les résultats du palmarès sur les réseaux gastronomiques et à travers les médias culinaires.