WineYouWant à Lyon : bien plus qu'un restaurant, un sanctuaire du vin !

Bien plus qu'un restaurant, c'est un espace immersif de 1 000 m² dédié au vin et à la cuisine créative. Conçu par Vincent Galy, Pierre Bideau, Grégory Palayer et le chef Hubert Vergoin (ex-Substrat), il mêle héritage historique et modernité.

L'aménagement a scrupuleusement respecté le patrimoine du bâtiment de 1885 tout en y insufflant une atmosphère contemporaine et chaleureuse. Au rez-de-chaussée, une salle de restaurant ouverte et lumineuse avec une véranda et deux terrasses extérieures pour profiter des quais de Saône. Les niveaux inférieurs abritent des caves voûtées historiques sur 500 m², idéales pour des dégustations intimes.

Avec un mélange d'éléments rustiques (pierres apparentes, voûtes en pierre de taille de la IIIe République) et de touches modernes (mobilier épuré, éclairage tamisé, végétalisation discrète). Les salons privatisables et le club business privé évoquent un "sanctuaire du vin" convivial, avec des espaces pour événements corporate ou masterclass.

Accords mets et vins

Sous la houlette du chef, la "cuisine bourgeoise" revisitée est axée sur la fraîcheur végétale, les jus intenses et les produits de saison. Avec un accent sur les accords mets-vins. Quatre entrées, quatre plats et quatre desserts au choix, pour une flexibilité totale. Goûtez voir un tartare de légumes croquants au jus de veau réduit suivi d'un quasi d'agneau laqué au miel de châtaignier, légumes rôtis et enfin une sphère de chocolat noir explosant au cœur de fruits rouges .

Le cœur battant de WineYouWant est une cave exceptionnelle gérée par un chef sommelier dédié, avec plus de 500 références (visant 1 000 à terme), des grands crus aux pépites nature. L'offre démocratise le vin en le rendant explorable sans barrière budgétaire.

Chaque millésime raconte une histoire, avec des accords pensés pour sublimer la cuisine d'Hubert Vergoin. Exemples avec un Côtes-du-Rhône nerveux sur un plat de poisson ; un Beaujolais primeur sur des légumes croquants.