Terra Mia à Lyon : pizza en bord de Saône

Le restaurant Terra Mia, situé à quelques pas du pôle de commerces et de loisirs Confluence, a clairement attiré notre attention avec son agréable terrasse ombragée, donnant directement sur la Saône. Nous avions réservé pour le déjeuner et nous avons bien fait puisque l’établissement affichait complet.

Une coupe de Prosecco afin de nous mettre en jambe pour le repas, mais l’établissement propose également une belle sélection de vins italiens, y compris de Lambrusco et de vins de la région sicilienne.



Un large choix de pizzas

Pour continuer le repas, nous commandons trois pizzas que nous avons d’ailleurs eu du mal à choisir, tant la carte est riche et les recettes travaillées. Après une attente qui se fait tout de même remarquer, on nous apporte (enfin) notre commande.

Sur la table, une margherita avec un supplément très gourmand de bufala campana. Mais aussi une formaggi, composée de mozzarella, gorgonzola, provola fumée, taleggio et basilic et, pour finir, une verdurina à base de mozzarella, aubergines, champignons, poivrons et courgettes. Le tout servi généreusement, et sur une pâte gourmande, que nous apprécions tout particulièrement.

Si vous n’êtes pas un adepte des pizzas, pas de panique, Terra Mia propose également une carte d’autres plats savoureux, tel que les gnocchis pomodoro et stacciatella, mais aussi les fettuccine aux gambas et à la crème de pistache. Vous trouverez également une sélection de desserts à tomber : tiramisu, panna cotta, café gourmand et bien d’autres.

Terra Mia est décidément un petit coin de paradis niché au cœur de la Confluence, où il fait bon vivre. Alors, quoi de mieux que la cuisine italienne pour mettre tout le monde d’accord ?