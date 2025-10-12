Le Casse-Museau à Lyon : fier représentant du patrimoine de la bouchonnerie

Après plusieurs changements de proprios, on est revenu gratter à la porte de ce bout de patrimoine de la bouchonnerie.

Depuis 1947, on entre par la cuisine, comme chez Léa la Voûte autrefois, pour s'attabler dans une salle de poche, modeste mais chaleureuse, où l'on grimpe à l'entresol.

On se régale d'une parfaite salade de lentilles - cervelas, on goûte la "qu'nelle" sauce langoustines, les ris de veau aux morilles, l'andouillette fraise de veau avec sa sauce moutarde ou une simple bavette d'aloyau ; évidemment le plat-signature de la maison reste le très goûteux poulet à l'ail de Tante Paulette, l'une des cases célèbres du Monopoly gourmand des Mères lyonnaises, devenue reine des cardons. Tous les plats sont escortés d'un très réussi gratin dauphinois.

Côté flacons, Jean-Paul Brun se taille "la part de Lyon" avec son Beaujolais blanc, ses Côtes de Brouilly, Moulin à vent et Morgon.

Au dessert, pas de biscuits craquants du Tarn (les fameux casse-museaux) mais une crème caramel qui a goût d’œufs !

Bravo Messieurs Eric Canu et Christophe Buisson, pour cette remise au goût du jour de Tante Paulette sans transiger pour autant avec la tradition.