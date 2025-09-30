Top 50 écoresponsable selon TheFork : quatre restaurants de Lyon sacrés en 2025

En 2025, cette sélection étend son rayonnement à toute la France, et ses résultats communiqués ce lundi en disent long sur les évolutions en cours dans la scène gastronomique.

Le Top 50 2025 distingue les restaurants qui conjuguent excellence culinaire et responsabilité écologique : réduction du gaspillage alimentaire, choix d’ingrédients locaux, gestion économe de l’énergie, démarches zéro plastique… Le palmarès valorise ceux qui s’engagent réellement, au-delà des déclarations.

Cette année, dans le cadre de la Green Week, on observe une nette montée des restaurants de province à forte conscience verte, qui viennent bousculer le monopole des grandes métropoles.

À Lyon, quatre tables présentes dans cette liste montrent que la capitale gastronomique rhodanienne ne se contente pas de rayonner par sa cuisine : elle mise aussi sur l’engagement environnemental.

Voici les restaurants récompensés :

Prana, Lyon 2e

Maison Courgette, Lyon 4e et 7e

Anahera, Lyon 7e

Têtedoie, Lyon 5e

À travers cette sélection nationale, TheFork entend encourager une transformation profonde : transformer les normes du métier pour que la cuisine durable ne soit plus l’exception mais la norme.