Lyon : Pierre Orsi prend sa retraite et ferme le Cazenove

Après avoir fermé son restaurant autrefois étoilé du 6e arrondissement de Lyon, Pierre Orsi va également mettre en vente le Cazenove et prendre sa retraite.

Selon le Progrès qui révèle l'information, le dernier service au Cazenove aura lieu le 28 février.

Le chef, qui aura 86 ans l'été prochain, n'aura plus que des souvenirs à raconter et de bons petits plats à préparer uniquement pour ses proches, lui qui a cuisiné pour le tout Lyon, ainsi que des chefs d'Etat comme François Mitterrand. Le métier de cuisinier l’aura suivi toute sa vie et sera resté une passion. "La cuisine, c'est voir les cuissons, c’est toucher, goûter, entendre le crépitement du beurre dans la poêle, nos cinq sens sont en éveil ! C’est un beau métier", nous racontait-il en 2023.

Pour rappel, c'est le groupe parisien Epicure Investissement, qui possède plusieurs restaurants, hôtels, bars et épiceries fine en France, qui rachète les murs et le fonds de commerce de Pierre Orsi.

A Lyon, il est déjà propriétaire du Comptoir des Halles, aux Halles Paul-Bocuse. Alors qu'on parlait de noms farfelus comme McDonald's, c'est finalement Epicure qui avait raflé la mise il y a un an. Ce qui a peut-être fait pencher la balance en leur faveur, c'est leur promesse de conserver le nom de Pierre Orsi et de garder un standing gastronomique pour le futur établissement.

Quant à l'acquéreur du Cazenove, les enchères sont lancées.