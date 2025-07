Barraceviche à Lyon : et le 6e arrondissement devient la Côte d'Azur péruvienne !

Le ceviche, assiette de poisson cru qui cuit dans la marinade de citron, c'est sacré en Amérique du Sud.

Au Barraceviche, dans le 6e arrondissement, Sebástian Glassey Ortiz s'active pour préparer le plat phare de sa carte. Maigre, poulpe, maïs choclo, patate douce, aji piquant mais juste ce qu'il faut, et bien sûr le leche de tigre, la fameuse marinade acide.

À la première bouchée, on se retrouve à Miraflores, la Côte d'Azur péruvienne où les cebiches se dégustent sur une terrasse sur fond de musique andine.

Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, le Barraceviche sert évidemment l'autre plat signature du Pérou : le lomo saltado. La viande de bœuf, marinée, se marie parfaitement aux oignons et légumes. L'assiette est traditionnellement accompagnée de frites et de riz, et rappelle les nombreuses influences asiatiques nées de la forte immigration chinoise et japonaise dans le pays d'Amérique du sud.

Le chaufa à la carte est d’ailleurs l’exemple le plus concret et répandu de la cuisine dite Nikkei ou nippo-péruvienne. Les mauvaises langues diront qu’il s’agit d’un simple riz cantonais. Certes, mais ce sera le meilleur de votre vie.

Une initiation réussie

Arrosez tout cela d’un pisco sour, quoique très chargé en alcool alors que la boisson sait être (dangereusement) sucrée, accompagnez le tout d’entrées de la terre ou de la mer (plébiscite pour les anticuchos, des lanières de cœur marinées et sauté au wok, avec sa papa a la huancaina revisitée).

On mange bien, tellement qu’on n’a pas pu se laisser tenter par un dessert pour conclure le repas en terrasse.

À l’intérieur, la déco est sobre mais suffisamment réussie pour nous propulser dans le pays des incas.

À quelques encablures de là, un autre chef péruvien fait des étincelles. Mais Carlos Camino, fort de son étoile Michelin, s’est logiquement éloigné de l’ambiance cevicheria populaire. Pour une initiation réussie, et un porte-monnaie peu mis en défaut, c’est bien le Barraceviche qui l’emporte.