Argenson à Lyon : une vraie "Maison" où l'on vous traite aux petits oignons

Une escale que les amoureux de Gerland et de l'OL d'avant connaissaient par coeur. On y croisait au café Bernard Lacombe et son pote Fleury Di Nallo. On y déjeunait et on y dinait sous les platanes depuis 1908, et c'était la campagne avant la construction du stade en 1914 ; on y accédait même à l'époque par un chemin en terre !

Aujourd'hui la terrasse est toujours magique, déployée sous une véritable toile de chapiteau. Sur un magnifique plancher, les tables sont bien dressées et espacées. A l'intérieur Christophe Michelon et son épouse reçoivent une belle clientele séduite par un décor de brasserie boisée, et les larges baies ouvrant sur l'une des plus belles.... terrasses de Lyon.

Une vraie "Maison"

Chez Argenson, les repas de fête prennent un air de bonheur.

Cuisine classique, surtout pas minimaliste, avec des copieux plats de brasserie et quelques spécialités à la plancha (filet de bœuf, poissons). On retrouve ainsi sur la carte les oeufs mimosa, ou pochés avec un caviar d'aubergines, les tartares (classiques ou César), l'escalope de veau milanaise et le poulet de Bresse à la crème et aux champignons. On s'est régalé d"un délicieux risotto arborioa aux queues de gambas décortiquées et un coulis d'écrevisses. Final avec un vacherin aux fruits rouges de saison.

Choisir un Côtes du Rhône blanc de chez Ogier ou rouge Bellefond Chapoutier, tous les deux accessibles.

Argenson est une vraie "Maison" où l'on vous traite aux petits oignons, avec même une assiette végétalienne et un menu enfant à l'heure où l'on veut souvent les interdire de restaurant. Service impeccable avec Nicolas, parfait chef d'orchestre.