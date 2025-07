La Crique à Lyon : la ripaille de Perrache

Il ne faut jamais croire les artistes quand ils font leurs adieux à la scène gourmande.

Après une parenthèse d'un an, on a retrouvé Alain Soler et sa fidèle serveuse Fred, comme si rien n'avait changé !

Avec le bar en étain, la photo noir et blanc de l'époque "Madame Robert", et les diplômes encadrés d'authentique bouchon lyonnais et de franc mâchon.

Leur Crique perrachoise est parée en agréable villégiature pour pauvres juillettistes et aoûtiens restés à Lyon !

On a ripaillé au coude-à-coude sur la terrasse posée à l'ombre des platanes du cours Bayard. Terrine de campagne, pâté croûte et salade lyonnaise avaient précédé un fameux rognon de veau entier grillé, une inédite aile de raie à la grenobloise, une blanquette de veau à l'ancienne (plat du jour) et une andouillette de chez Braillon.

Au final on avait le choix entre un fromage blanc, un Saint Marcellin entier de bonne tenue, un moelleux au chocolat et une tarte aux pommes. On a étanché notre soif avec un goûteux beaujolais "Domaine des Quartieres" de chez Lagardette à Sarcey.

Et la messe était dite, sans devoir aller chez la voisine Sainte-Blandine...