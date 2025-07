Un nouveau restaurant étoilé fermé à Lyon : le Gourmet de Sèze et Bernard Mariller tirent leur révérence

Mais le restaurant 1 étoile Michelin de la rue de Sèze ferme ses portes. Le chef Bernard Mariller l'a annoncé dans un communiqué, souhaitant prendre sa retraite "bien méritée" après 34 ans passés en cuisine.

Formé par Philippe Chavent à la Tour Rose dans le Vieux-Lyon ou encore par Joël Robuchon et les frères Troisgros, Bernard Mariller avait appris "le respect du produit, la rigueur, la quête permanente de la qualité". Des mots d'ordre qui lui permettaient de décrocher une étoile en 2002, et de ne plus jamais la perdre ensuite.

A son tour, le chef lyonnais avait formé des dizaines de jeunes, qui avaient ensuite ouvert leur propre établissement.

Le Gourmet de Sèze a réalisé son dernier service ce samedi 19 juillet. L'établissement du 6e arrondissement de Lyon a déjà trouvé repreneur, avec "deux jeunes passionnés" qui vont en faire une "brasserie lyonnaise haut de gamme". On ne sait pas encore quand le restaurant rouvrira.

La capitale des Gaules, et de la gastronomie, perd une nouvelle étoile après les départs des chefs du Passe Temps et de La Mutinerie en 2024…