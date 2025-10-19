Le Bouchon Alsacien à Lyon : une concurrence inattendue pour nos bouchons ?

Mais on s'est souvenu que l'un des plus célèbres établissements de la ville s'était installé en lieu et place de la fameuse charcuterie alsacienne Woehrle. Que les deux cuisines privilégiaient le cochon. Et que le gras, c'est la vie.

On a donc poussé la porte d'un "weinstub" parachuté dans le 6e arrondissement de Lyon, au 75 rue Boileau, dans l’ex-célèbre Cazenove de Pierre Orsi.

De la choucroute et des plats alsaciens en pays lyonnais. Un projet antinomique explicité aisément quand on sait qu'aux commandes on retrouve Frédéric Lafay, avocat bourguignon passionné de vins, et Jacky Gallmann, ex DG de la Brasserie Georges créée par... Georges Hoffherr, déjà un Alsacien !

L’âme du lieu a été préservée : boiseries, vitraux, banquettes et cave à vin apparente. En gommant toutefois l'aspect bonbonnière rose. Pour une cinquantaine de couverts avec deux cartes (été/hiver).

De l'Alsace comme s'il en pleuvait

A la carte, des plats difficiles à prononcer avec l'accent lyonnais : harengs matjes, presskopf, strudel et kougloff. Davantage de repères avec une truite fumée, une choucroute aux poissons, une matelote d'ombre chevalier ou une mijotée de porc au pinot noir. On attendra pour l'iconique Baeckeoffe.

Aux fromages, "une cervelle alsacienne" (bibeleskaes) déloge notre cervelle des canuts !

Le livret de cave est intéressant, mais on n'a pas regretté d'opter pour la carafe de Sylvaner à 12 euros (cave de Cleebourg) qui fait la nique au trop souvent médiocre pot de Côtes servi dans nos bouchons.