Biso Na Biso à Lyon : la générosité congolaise dans toute sa splendeur

De lourds rideaux occultent la curiosité du passant et n'engagent guère à pousser la porte de Biso Na Biso ! D'autant que les horaires d'ouverture ne sont pas toujours respectés. Tous les ingrédients pour nous faire saliver....

Les Congolais mangent beaucoup de poissons, du chinchard (Thomson), de la dorade (Mabundu) et du pangasius (Malangwa). Mais aussi des viandes en brochettes, de la chèvre (N'taba), du porc (N'gulu) et des volailles comme le poulet moambaé, le plat national de la RDC, avec une sauce aux arachides grillées et à la tomate.

Et bien sûr des légumes : feuille de manioc (Pondu), fumbwa (Koko) et haricots (Madesu). Il faut compter avec les accompagnements préférés que sont le fufu, boule préparée soit d'un légume féculent, comme le manioc, le maïs ou l'igname, soit d'une farine, la banane plantain (makemba en lingala) et le riz frit (loso).

Entre nous

Dans la culture congolaise, la variété est très importante avec plusieurs accompagnements, entrées et légumes en même temps. Tous servis en style buffet et c'est à la personne de décider ce qu'elle préfère manger. La nourriture est reconnue comme une façon de se réunir, de socialiser et de passer du temps entre famille et amis. D'où le nom du restaurant "Biso Na Biso" qui signifie "Entre nous".

A noter que la plupart de ces produits sont en vente dans l'épicerie exotique du même nom, en face du restaurant.

L'accueil et le service sont parfois déroutants mais votre repas a bien un goût de vacances lointaines et pas chères.