La Voie Annapurna à Lyon : un voyage au cœur du Népal entre tradition et convivialité

Derrière cette adresse, il y a Radha.

Passionné de cuisine depuis toujours, il quitte le Népal il y a plus de quinze ans, diplôme en poche, avec l’envie de transformer sa passion en métier et surtout de partager un morceau de son pays natal. Après ses débuts à Grenoble et plusieurs expériences dans la restauration, il ouvre ses premiers établissements avant de poser ses valises à Lyon avec une ambition intacte : faire découvrir les saveurs de l’Himalaya avec sincérité.

Chez La Voie Annapurna, l’assiette devient un passeport. Les traditionnels momos, ces raviolis emblématiques du Népal, côtoient les pakoras croustillants, le célèbre Dhal Bat, plat traditionnel servi au poulet ou en version végétarienne, sans oublier les chicken chow mein, nouilles sautées généreusement parfumées. Une cuisine réconfortante, parfumée et authentique, préparée chaque jour avec cœur par le chef cuisinier Naba Raj, lui-même formé dans un prestigieux hôtel-restaurant de Katmandou.

L’expérience se poursuit dans le verre avec des bières népalaises, tibétaines ou indiennes, accompagnées d’une sélection de vins français soigneusement choisie. Et pour terminer le voyage sur une note douce, difficile de résister au lassi mangue ou aux gulab jamun, ces gourmandes boulettes de semoule sucrées au lait.

Mais plus qu’un restaurant, La Voie Annapurna revendique une identité profondément familiale. Épouse, enfants, beau-frère, nièce : toute une famille œuvre ensemble pour faire vivre ce projet, dans une ambiance chaleureuse et sincère où l’accueil compte autant que le contenu de l’assiette.

À travers sa décoration, ses recettes et sa philosophie, La Voie Annapurna propose finalement bien plus qu’un repas : une immersion dans la culture népalaise, généreuse, colorée et profondément humaine. Un voyage gourmand sans quitter Lyon. 🏔️🍛