Le restaurant gastronomique Culina Hortus va fermer ses portes à Lyon

Clap de fin pour Culina Hortus dans le 1er arrondissement de Lyon. Le restaurant a annoncé ce mercredi sa fermeture prochaine. Le dernier service aura lieu le samedi 29 août 2026.

"En huit ans, près de 90 000 menus auront été servis, des milliers de bouteilles ouvertes, des tonnes de céleri rôti dégustées, quelques mètres cubes de thé glacé maison savourés… et surtout, une infinité de souvenirs", rappelle l’établissement ayant vu le jour en octobre 2018 avec aux commandes Thomas Bouanich et le chef Adrien Zedda. Ce dernier avait d’ailleurs participé à l’émission Top Chef en 2021.

Culina Hortus avait ouvert avec un objectif bien précis : proposer une carte gastronomique 100% végétale. Pari réussi puisque l’établissement avait rapidement été récompensé en recevant la distinction de meilleur restaurant végétarien du monde de la part du We’re Smart Green Guide.

En 2025, le restaurant avait connu du changement avec l’arrivée en cuisine du chef Nathan Clairon et de son frère Robin Clairon en tant que directeur de l’établissement. Ces derniers proposeront d’ailleurs une soirée spéciale le samedi 1er août 2026 avec un menu inédit en 9 services, accompagné d’un accord mets et vins.

"Cette fermeture n’est pas la conséquence d’un essoufflement, mais le choix d’ouvrir un nouveau chapitre. Après plus de huit années d’existence, Thomas Bouanich a souhaité se consacrer pleinement à Dialogues, son nouveau restaurant gastronomique ouvert à Biarritz en 2025. Avec le départ de Nathan et Robin Clairon, c’est tout un cycle qui s’achève. Fidèle à sa philosophie, l’équipe a préféré refermer cette aventure tant qu’elle pouvait le faire avec fierté, plutôt que de laisser le projet perdre son âme", indiquent les équipes de Culina Hortus dans un communiqué.