Paul Bocuse au Panthéon : la proposition surprise de Guillaume Gomez

Le projet pourrait faire entrer l’une des figures les plus emblématiques de la gastronomie française parmi les grandes personnalités de l’histoire nationale.

À l’occasion de l’ouverture du premier Festival du Bien Manger, ce vendredi 19 juin, à Lyon, Guillaume Gomez a annoncé son intention de défendre la panthéonisation de Paul Bocuse. L’ancien chef des cuisines de l’Élysée et ambassadeur de la gastronomie française souhaite voir le célèbre cuisinier lyonnais rejoindre les personnalités honorées au Panthéon.

Une initiative personnelle prise à l’approche du centenaire de la naissance de celui que le monde de la gastronomie surnommait Monsieur Paul, né en 1926 et disparu en 2018.

Selon les informations de Tribune de Lyon, cette démarche n’avait pas été évoquée auparavant avec les proches du chef triplement étoilé. Vincent Le Roux, directeur général du restaurant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or, a indiqué avoir été informé seulement vendredi matin par un message de Guillaume Gomez.

Ce dernier entend désormais soumettre officiellement cette proposition au président de la République, Emmanuel Macron. Une éventuelle entrée au Panthéon nécessiterait toutefois plusieurs années de démarches et de consultations.

Si elle se concrétisait, cette reconnaissance placerait Paul Bocuse aux côtés de grandes figures françaises honorées dans la nécropole nationale, parmi lesquelles les résistants lyonnais Jean Moulin et Marc Bloch. Une manière de consacrer l’héritage de celui qui a profondément marqué la gastronomie française et son rayonnement à travers le monde.