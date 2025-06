Un chef lyonnais candidat au Bocuse d’or France

La France décrochera-t-elle de nouveau le Bocuse d’or après la victoire de Paul Marcon en janvier dernier ? Réponse en 2027 à l’occasion du prochain Sirha (Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation) qui se déroulera à Eurexpo à quelques kilomètres de Lyon.

En attendant, la sélection se prépare pour représenter la délégation tricolore au plus prestigieux concours de cuisine au monde. Les noms des six candidats en lice viennent d’être dévoilés et on retrouver parmi eux un Lyonnais en la personne de Gaëtan Gentil. Ce dernier est le chef du restaurant étoilé Prairial situé dans le quartier de Confluence.

"Participer à ce concours est un rêve de gosse. J’ai toujours été fasciné par la créativité et l’excellence que ce concours international incarne. C’est un défi à relever, une occasion unique de mettre mon savoir-faire au service de l’excellence pour représenter la France dans le concours le plus prestigieux au monde. Je me suis entourée d’une équipe soudée avec qui je partage les mêmes valeurs responsables au service de notre terroir local. Nous sommes animés par la même envie de créativité", déclare le principal intéressé.

Le futur lauréat sera désigné lors d’une épreuve qui se tiendra le 21 octobre à la maison de la Mutualité à Paris. Les six candidats s’affronteront pendant 4 heures autour d’un sujet dévoilé le 21 juillet.

Le titre de capitale de la gastronomie portera-t-il chance à Gaëtan Gentil ? Le chef lyonnais a notamment choisi Mathis Blain comme son commis officiel et Maxime Laurenson, également chef étoilé à Lyon, en tant que coach.