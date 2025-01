Le Bocuse d’Or à Lyon : plus qu’un simple concours gastronomique

Les 26 et 27 janvier aura lieu la fameuse compétition le Bocuse d’Or. C’est durant le Sirha que le concours se déroulera. Depuis 35 ans, le Bocuse d’Or met en avant l’évolution de la cuisine mondiale par de nouvelles générations de chefs.

Une finale à deux épreuves

Pour le thème plateau, ce dernier rendra hommage au fondateur emblématique Paul Bocuse. Les 24 candidats auront 5 heures et 30 minutes pour mettre en avant leur savoir culinaire en travaillant le chevreuil, le foie gras et le thé. La pièce principale sera le dos de chevreuil qui devra être présenté en 3 pièces accompagnées de trois garnitures.

Pour la deuxième épreuve intitulée "thème assiette", les compétiteurs devront créer une harmonie inédite entre le céleri, le maigre et le homard. Pendant 4 heures et 40 minutes, les candidats devront concevoir une préparation chaude pour 16 personnes, tout en faisant refléter les traditions culinaires de leur pays. Il y a une grande nouveauté cette année. Les céleris seront présentés sur plateau avant d’être découpés et mis à l’assiette.

Une fois que le plateau sera présenté, les chefs et leur commis disposent de 6 minutes maximum pour découper et dresser les éléments dans l’assiette.

Pour cette 20e édition, l’équipe de France sera composée de Paul Marcon et de sa commis Camille Pigot. Le duo est coaché par les chefs Christophe Quantin et Davy Tissot. Ce dernier avait fait remporter le Bocuse d’Or 2021 à la France. Paul Marcon tentera également de succéder à son père Régis Marcon, chef triplement étoilé, qui lui aussi avait décroché le Bocuse d’Or en 1995.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Bocuse d’Or