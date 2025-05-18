Le Lafayette à Lyon : un bistrot plein de tonus

Un bar cerclé d'une barre supérieure ! On dit que le mot français "barre" a donné autrefois son nom au mot anglais "bar".

Au Lafayette cette barre supérieure ne sert ni à suspendre les parapluies, ni à attacher son chien, son cheval ou sa belle-mère. C'est aujourd'hui le simple objet de décoration d'un bar toutefois très animé à l'heure de l'apéro.

Avec ses murs en pierre, ses banquettes en moleskine, Le Lafayette n'est pas grand, il est long ! Une suite de compartiments pas insubmersibles, on est plus dans un train que dans un sous-marin. Étiré, un vrai couloir du bonheur jusqu'au petit salon de queue, très prisé des habitués.

Chez Yvette

Le boss c'est Yves Cardonne, un gone surnommé Yvette (contraction de Yves et du Lafayette), le patron fort en gueule, accueille, chambre, refait les niveaux avec les clients, annonce un mâchon pour quarante, dépanne des chasseurs en concoctant leurs lièvres "à la royale".

De la belle ouvrage comme toutes ces spécialités qui défilent : pâté en croûte de lapin artisanal aux noisettes, ravioles, aïoli de cabillaud, bavette ou andouillette de Braillon servie en grosses rondelles avec des frites. Les spécialités de la maison sont une bavette à la plancha, des tagliatelles de noix de Saint-Jacques et de toutes simples soles grillées.

L'autre jour des asperges et des grenouilles en persillade figuraient au menu de Colette Sibilia, Arlette Hugon et leurs amies ! Des connaisseuses....

On arrose avec quelques flaçons choisis de Stéphane Ogier mais le Côtes ou le Pic Saint Loup en pots participent à une addition qui reste aimable.

Ambiance "authentique" comme on les aime, dans un établissement qui sort des sentiers battus.