Piment & Citronnelle : cantine thaï à l'excellent rapport qualité-prix

Avec sa jolie panoplie de restos exotiques : Tchiban (japonais), Awani et Tam Tam (africains), Tanit (tunisien)... et Piment & Citronnelle (thailandais). Des voyages à eux seuls.

A deux pas du métro Saxe-Gambetta, "Piment et Citronnelle" mérite un détour. Son nom suffit déjà à livrer le menu ou tout du moins ses ingrédients principaux.

Un cadre simple, plus proche d'un traiteur où l'on peut manger sur place dans une ambiance décontractée, qu'un restaurant à la décoration chargée.

On débute avec une Tom Kha Kai, soupe de poulet au lait de coco et rondelles de citronnelle avec feuilles de coriandre fraîche, ou une goûteuse et épicée soupe aux crevettes.

Puis passage en revue des spécialités de la maison comme le Pad Thaï au poulet, un plat savoureux composé de nouilles sautées auxquelles on ajoute tofu, ail, oignons verts, ciboulette, crevettes, diverses viandes et œufs, préparés dans une sauce riche en saveurs qui comprend de la sauce de poisson thaïlandaise, entre autres...

On ne sait plus quoi choisir entre le porc à la sauce aux noix de cajou, le magret de canard sauté au sol avec sauce aux huîtres, le bœuf au curry rouge ou un porc sauce aigre-douce.

Avec nos papilles excitées il fallait bien pour la fin du repas une banane coupée en morceaux dans du lait de coco chaud. Un dessert simple avec lequel on boira un thé thaï glacé sucré.

Excellent rapport qualité-prix, et les plats sont toujours généreux, souvent épicés (signalés sur le menu) et parfois doux pour les bouches d'enfants !