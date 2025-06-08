Chez Brachon à Lyon : une adresse authentique dans le Vieux-Lyon !

Les visiteurs, eux, arpentent le Vieux-Lyon, notamment la rue du Boeuf, et s'ils veulent trouver un restaurant qui ne soit pas un piège à touristes, ils s'arrêteront à la hauteur de la place Neuve Saint-Jean chez Brachon.

Un nouveau restaurant dont le nom pourrait être la contraction de Brasserie et Bouchon ! Qui aiment tous les deux la soupe à l'oignon au point d'en faire leur devise.

L'oignon est donc à l'honneur.

A l'épluchage, il dégage des vapeurs lacrymogènes. Ici, il est préparé avec du bouillon de poulet et de boeuf, du beurre, de la muscade, du vin rouge, du cognac... Et voici la bonne soupe de "Chez Brachon" !

De l'authentique à table avec gratons (payants), rillettes de cochon, os à moelle mais aussi boudin, chou farci servi avec une purée dite de Robuchon, pas de contraction cette fois à rechercher, ou ris de veau. On se fait plaisir également avec une quenelle de chez Bonnard.

Et comme le chef Morgan Sauzay est fils de boucher et ancien du restaurant de viande BLO, on peut également se faire une côte de bœuf ou une épaule d'agneau confite.

Déjeuner en terrasse possible, dimanche compris, avec des formules grignotage et des plats à partager.

N'oubliez pas de goûter l'oeuf mayo à l'ail des ours, le saucisson aux pistaches et le riz au lait.

Service affable et complice.

Enfin une adresse prometteuse et authentique dans un Vieux-Lyon trop touristique et qui en manque cruellement !