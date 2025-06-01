Comptoir du Loup Pendu à Rillieux-la-Pape : ambiance authentique "comme à la maison"

Une terrasse aux airs de guinguette, avec guirlandes et vue sur quatre terrains de pétanque. Mais aussi une salle qui ressemble à un bouchon avec son bar en étain, un joli carrelage vintage, de vieilles affiches, des tasses de chez Mobil ou un distributeur vintage de cacahuètes.

Si la déco est kitsch, l'échelle des valeurs n'a pas perdu ses barreaux d'authenticité.

Accueil à l'ancienne et ambiance "comme à la maison", on a mâché le saucisson, goûté le jambon et un pâté campagnard. Coup de coeur pour les oeufs en cocotte et le saucisson lyonnais à la crème.

On a ensuite salivé devant les appétissantes cervelles d'agneau citronnées aux câpres. Le plat préféré de Thomas Perre, le patron, "car il y a ce beurre mousseux qui vient cuire tranquillement" ... On ne s'étonnera pas que "la brigade des tripes" adoube ce bistrot "authentique" !

On s'est ensuite revigoré devant un gratin de fraise de veau, une andouillette de Braillon et des tripes à la tomate. Sans oublier de se rafraîchir avec un coup d'un excellent blanc, un Beaujolais du Domaine du Mont Joly (Blacé).

Et on s'est promis de revenir en terrasse sous les canisses et de piocher dans la cave de Thomas Perre, un Fleurie de Jean-Louis Dutraive et/ou un Morgon fluide "Les Charmes" de chez Nicolas Chemarin.

Service de grande qualité (merci Géraldine, présente depuis 13 ans) et tarifs contenus. Il faut bien sûr partager cette belle adresse.