Lyon : caché au fond d'une traboule, ce bouchon vient d'être sacré meilleur de la ville

Il faut emprunter une traboule pour découvrir ce restaurant du 2e arrondissement de Lyon. Mais les amateurs de cuisine lyonnaise connaissent bien l'adresse.

Le Musée a remporté le prix Florent-Dessus 2026, une récompense décernée chaque année par l'association de défense des bouchons lyonnais. Le trophée a été remis ce lundi 9 novembre au sein même de l'établissement.

Une consécration pour Quentin Delbassée, 39 ans, qui a repris les commandes du restaurant en 2023 après y avoir travaillé comme cuisinier depuis 2015. Il a succédé à Luc Minaire, qui avait tenu cette institution pendant une vingtaine d'années.

Saucisson brioché, quenelles et tablier de sapeur

Au Musée, pas question de bouleverser les traditions. La carte fait la part belle aux incontournables de la cuisine lyonnaise : saucisson brioché, quenelles, tablier de sapeur, cervelle de canut ou encore joue de porc à la lyonnaise.

Pour décrocher le prix Florent-Dessus, Le Musée était en concurrence avec deux autres bouchons réputés : Chez Mounier et Chez Paul.

Le lauréat est désigné par l'association de défense des bouchons lyonnais, fondée en 1997 sous l'impulsion de Raymond Barre. Les candidats sont proposés par ses membres, avant qu'une sélection de trois établissements soit soumise au choix final.

L'association œuvre également à la préservation de cette tradition culinaire, notamment à travers un guide annuel recensant une centaine d'adresses et un projet de candidature au patrimoine mondial de l'Unesco.

Avec cette distinction, Le Musée succède au Café Lobut de Villeurbanne, récompensé en 2025, et aux 4G, lauréats en 2024.