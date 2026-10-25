Udon Ya à Lyon : au royaume des nouilles épaisses

Derrière les grands voilages blancs du 111 rue Duguesclin, Udon Ya cultive une atmosphère chaleureuse et élégante. Les tonalités sombres et claires, les tables en bois et les fauteuils gris et jaunes participent à un décor contemporain, propice à une pause dépaysante.

Mais ici, la vedette est dans le bol ! Les udon, nouilles épaisses à base de farine de blé, séduisent par leur texture élastique et leur consistance généreuse. Elles se dégustent chaudes, plongées dans un bouillon dashi délicatement parfumé, ou froides, selon la tradition japonaise.

Parmi les propositions, le Niku udon, accompagné de bœuf mijoté, promet un repas particulièrement réconfortant.

La carte permet de découvrir ces nouilles dans différentes préparations, avec une attention particulière portée aux saveurs et aux textures.

Pour compléter le voyage, les tempuras de crevettes et de légumes apportent leur touche croustillante et légère.

Une bière japonaise Asahi, un saké ou un whisky nippon peuvent accompagner le repas.

Les gourmands termineront volontiers par un dorayaki, pâtisserie populaire au Japon composée de deux petits pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges azuki, ici servis avec une glace à la vanille. Importé du Japon, ce dessert prolonge agréablement l’escapade.

Avec un menu du midi à 16,50 euros et des bols proposés entre 10 et 17 euros, Udon Ya mise sur une cuisine accessible et généreuse.