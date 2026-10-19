Sirha Lyon 2027 : 4 500 exposants attendus et un Bocuse d’Or anniversaire pour les 40 ans du concours

Le Sirha Lyon prépare une édition 2027 particulièrement ambitieuse.

Le grand rendez-vous international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation se tiendra du 21 au 25 janvier 2027 à Eurexpo Lyon. Pour sa 23e édition, le salon annonce une profonde réorganisation et entend renforcer encore sa dimension internationale.

Plus de 4 500 exposants et marques sont attendus sur plus de 150 000 m², avec 15 secteurs d’activité, huit scènes et 28 concours métiers.

Quatre univers nouveaux ou largement renouvelés

L’organisation veut rendre le salon plus lisible autour des différents métiers du Foodservice.

Quatre univers sont notamment mis en avant pour cette édition : Hospitality Factory, Pizza World, Boissons et Gourmet.

Hospitality Factory réunira sur 4 300 m² restauration, hôtellerie, design, aménagement et expérience client, avec 115 exposants attendus. Pizza World disposera pour sa part de 1 113 m² et réunira une quarantaine d’exposants autour de la pizza et des pâtes.

Le secteur Boissons s’étendra sur 4 000 m² pour 160 exposants autour du café, du bar, des vins et spiritueux ainsi que du sans ou faible alcool. Le secteur Gourmet rassemblera quant à lui 85 exposants sur 1 250 m².

Le Bocuse d’Or fête ses 40 ans à Lyon

Cette édition sera surtout marquée par un anniversaire symbolique : celui du Bocuse d’Or, créé en 1987 à Lyon par Paul Bocuse.

Quarante ans plus tard, la compétition réunit 72 pays au travers de cinq sélections continentales. 24 équipes doivent se retrouver lors de la Grande Finale des 24 et 25 janvier 2027 à Eurexpo.

Cette édition anniversaire aura Daniel Boulud comme président d’honneur et rendra hommage aux chefs, commis, coachs, jurés et autres acteurs qui ont participé à l’histoire du concours.

"En 2027, les 40 ans du Bocuse d’Or offrent l’occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire", souligne Jérôme Bocuse, président de la compétition.

Le poulet de Bresse au cœur de l’épreuve

Le thème Plateau de la finale mettra cette année à l’honneur le poulet de Bresse.

Les candidats devront le travailler intégralement avant de le présenter sous la forme de trois pièces distinctes et identiques. Ils devront également réaliser deux créations inspirées du vol-au-vent, comprenant une pâte croustillante et une garniture végétale chaude représentant leur identité culinaire et le patrimoine gastronomique de leur pays.

Seize garnitures individuelles autour de la pomme de terre, présentées comme des "garnitures bijoux", compléteront le plateau avec un jus et une sauce.

Trois grandes finales à Eurexpo

Le Bocuse d’Or ne sera pas la seule grande compétition accueillie pendant le Sirha Lyon.

L’International Catering Cup ouvrira l’Arena Concours le 21 janvier. La Coupe du Monde de la Pâtisserie se déroulera les 22 et 23 janvier, avant les deux journées de finale du Bocuse d’Or les 24 et 25 janvier.

L’édition 2027 accueillera également plus de 120 chefs et experts dans le cadre du Sirha Food Forum, parmi lesquels Yannick Alléno, Pierre Hermé ou Nina Métayer.

Avec son salon agrandi, ses nouveaux univers et l’anniversaire du concours imaginé par Paul Bocuse, Lyon redeviendra pendant cinq jours l’un des centres mondiaux de la gastronomie et du Foodservice.