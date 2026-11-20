Le canard, une histoire de famille

Derrière Copain Comme Canard, Hugues Chazottes, passionné par les saveurs du Sud-Ouest, imagine un restaurant inspiré par son histoire familiale et le savoir-faire de son oncle et de sa tante, cofondateurs de la Maison Argaud.

Au menu, le canard se décline sous toutes ses formes : magret à la pesée, foie gras, confits, tataki, tartare ou encore cromesquis. Une cuisine de terroir revisitée, pensée pour les amateurs de bons produits et de grandes tablées.

Le Brunch des Bons Vivants débarque le dimanche

C’est la nouveauté du moment : Copain Comme Canard ouvre désormais le dimanche à Cordeliers avec un brunch qui revisite les classiques du déjeuner dominical.

Pour 36 €, la formule comprend une entrée, un plat au choix, un buffet de desserts à volonté, une boisson fraîche et une boisson chaude.

À la carte, l’œuf façon Bénédicte au canard, le croissant au magret rosé et à l’Ossau-Iraty ou encore le foie gras ouvrent le repas. Côté plats, place au parmentier de canard, au rôti de canard farci aux champignons ou aux gnocchis à la crème de parmesan.

Et pour terminer en douceur, un buffet de desserts à volonté attend les gourmands.

Deux services sont proposés : arrivées entre 12 h et 12 h 30, ou entre 13 h 45 et 14 h 30.

La Semaine des Bons Vivants : un rendez-vous chaque jour

Chez Copain Comme Canard, les bonnes occasions de se retrouver ne manquent pas. Avec la Semaine des Bons Vivants, chaque jour réserve son lot de gourmandises.

● Lundi : une sélection de vins à prix caviste.

● Mardi : magret et frites à volonté pour 39 €, dans la limite des stocks et à condition de terminer son assiette avant de se resservir.

● Mercredi : happy hour de 19 h à 21 h, avec cocktails, mocktails, bières et apéritifs entre 2 et 6 €.

● Jeudi : T-bone à partager, avec tapas et dessert, à 35 € par personne à partir de quatre convives.

Un programme pensé pour varier les plaisirs et faire de chaque rendez-vous une nouvelle occasion de profiter d’une bonne table.

Une adresse conviviale au cœur des Cordeliers

Avec ses deux terrasses donnant sur le Palais de la Bourse et son caveau privatisable pour les repas de groupe, Copain Comme Canard se prête aussi bien aux déjeuners entre collègues qu’aux dîners entre amis.

Brunch du dimanche, magret à partager ou apéritif entre copains : l’adresse cultive un véritable art de vivre, où la générosité et la convivialité sont toujours au menu.

Infos pratiques

📍 Copain Comme Canard 37 rue de la Bourse, 69002 Lyon

🍳 Brunch

tous les dimanches à Cordeliers

arrivées entre 12 h et 12h30, ou entre 13h45 et 14h30

36 € par personne

🕕 Ouvert tous les jours :

● Du Lundi au Dimanche : 12h00 à 13h45 – 19h00 à 22h00

Plus d’informations au +33 9 74 64 10 85 ou directement sur Instagram : @copaincommecanard.lyon ou Facebook : Copain Comme Canard Lyon