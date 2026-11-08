À Lyon, le Comptoir Charlemagne remet les grands classiques lyonnais au goût du jour

Aux commandes, le chef Galen Sultana défend une cuisine généreuse, familiale et essentiellement faite maison. Une nouvelle table s'installe dans le paysage gastronomique lyonnais. Avec une soixantaine de couverts répartis sur deux niveaux et une terrasse pour les beaux jours, le Comptoir Charlemagne joue la carte de l'authenticité et de la proximité.

Sa particularité ? Une double identité qui s'adapte aux moments de la journée. Le midi, l'établissement adopte les codes de la brasserie avec une cuisine accessible et généreuse. Le soir, il revendique davantage ses racines lyonnaises et les grands classiques de la gastronomie locale.

La carte donne le ton. Œuf meurette, saucisson brioché, quenelle de brochet sauce Nantua, andouillette artisanale de Corbas à la fraise de veau ou saucisson lyonnais au vin rouge : les incontournables sont au rendez-vous. Les amateurs de cuisine canaille retrouveront également la tête de veau sauce gribiche et les cuisses de grenouilles en persillade.

Mais le Comptoir Charlemagne ne mise pas uniquement sur les plaisirs de l'assiette. Il revendique aussi un état d'esprit : celui du restaurant de quartier, où l'on vient autant pour bien manger que pour partager un moment de convivialité.

À l'heure où le quartier de Confluence affiche une ambiance résolument contemporaine, cette nouvelle adresse cultive une autre idée de Lyon. Plus populaire, plus chaleureuse, plus attachée à ses traditions culinaires.

Une manière de rappeler que l'identité lyonnaise se construit aussi autour d'une table et d'un bon comptoir.