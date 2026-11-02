Guide Michelin : cinq nouveaux restaurants lyonnais distingués, découvrez les adresses sélectionnées

La gastronomie lyonnaise continue de séduire les inspecteurs du Guide Michelin. Ces dernières semaines, cinq établissements de Lyon et de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ont fait leur entrée dans la sélection du guide rouge.

Trois restaurants ont été ajoutés en octobre, après deux premières distinctions en septembre. Une reconnaissance qui ne s'accompagne pas d'une étoile, mais qui vient saluer la qualité de la cuisine proposée.

Trois nouvelles adresses sélectionnées en octobre

Dans le Vieux Lyon, Le Comptoir, installé au 2 rue du Bœuf, au sein de la Cour des Loges, propose une cuisine française inspirée des grands classiques du bistrot.

L'établissement privilégie les produits régionaux, notamment le bœuf de Haute-Loire, les volailles et les légumes des environs. Les inspecteurs ont particulièrement apprécié le travail des produits, ainsi qu'une purée de pommes de terre rappelant celle du célèbre chef Joël Robuchon.

Direction ensuite Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où le restaurant Cuisine-à-Manger, situé dans l'hôtel L'Ermitage sur le mont Cindre, fait également son entrée dans le guide.

Outre sa vue panoramique sur Lyon, l'adresse se distingue par des propositions culinaires créatives et saisonnières. Le Michelin cite notamment une palomita de cochon rouge de Castille, accompagnée d'une piperade et d'une émulsion au chorizo.

Troisième établissement distingué en octobre, Flair, rue de la Charité dans le 2e arrondissement de Lyon, explore les rencontres entre gastronomie française et japonaise.

À la carte, les inspecteurs ont notamment relevé des wontons frits à la pintade et au porc, ainsi qu'une pluma de porc revisitée façon tonkatsu, une spécialité japonaise de viande panée.

Deux restaurants lyonnais avaient déjà été retenus en septembre

Le mois précédent, deux autres établissements avaient intégré la sélection du Michelin.

Frazarin, situé rue de Condé dans le 2e arrondissement, propose une cuisine franco-italienne portée par un chef français ayant grandi à Milan.

Les clients peuvent notamment y retrouver des mondeghili, boulettes milanaises préparées avec du veau et de la mortadelle, ou encore du baccalà mantecato, une spécialité crémeuse à base de morue.

Enfin, Saône, à proximité du théâtre des Célestins, complète cette liste de nouvelles adresses.

Aux commandes, Jean-François Têtedoie développe une cuisine de bistrot qui met en valeur les produits des Monts du Lyonnais. L'omble chevalier figure notamment parmi les plats remarqués par les inspecteurs, aux côtés des fruits et légumes locaux.

Avec ces cinq nouvelles entrées, le Guide Michelin étoffe sa sélection lyonnaise et met en lumière des cuisines variées, du bistrot traditionnel aux influences internationales.