Lyon : le Bistrot Jutard fait revivre l’esprit du village croix-roussien

Face à l’ancienne arrivée de la Ficelle de la rue Terme, l’établissement était, à la fin du XIXe siècle, le Café de la Gare, hôtel-restaurant déjà ancré dans la vie du quartier.

Racheté en 1920 par Antonin Jutard, hôtelier, restaurateur et courtier en vins, le lieu porte le nom d’un homme au destin tragique, résistant et franc-maçon assassiné par la Milice en 1943. Dix ans auparavant, sous la direction de Gaston Simonet, il avait aussi accueilli le Grand Prix littéraire de Lyon.

Après-guerre, l’adresse perd peu à peu son éclat, jusqu’à devenir un bar PMU dans les années 1990.

Depuis 2011, le Café Jutard retrouve son âme. A deux pas du marché, il renoue avec l’esprit du bistrot : clientèle brassée, plats maison et convivialité. Salade lyonnaise, somptueux burger du Jutard, quenelle, tablier de sapeur, frites maison ou croque-monsieur truffé se partagent la carte. Lors de notre déjeuner, les plats du jour étaient une gratinée à l'oignon et une saucisse de Morteau avec un jus au vin rouge

De septembre à juin, l’écailler ajoute une note iodée avec huîtres, coquillages et fruits de mer de grande fraîcheur. En terrasse ou en salle, le Bistrot Jutard cultive ainsi une savoureuse idée du village croix-roussien.