Le Pain de Sucre à Lyon : un voyage gourmand au cœur du Brésil

Le secret du « tempero » brésilien

Au Pain de Sucre, le voyage commence dans l’assiette. La cuisine repose notamment sur le tempero, cet art brésilien d’assaisonner les plats et de faire mariner les viandes pour leur donner profondeur et caractère. Une approche généreuse et familiale qui met à l’honneur des recettes traditionnelles.



Parmi les incontournables, la feijoada occupe une place de choix. Ce plat emblématique du Brésil associe viandes mijotées, saucisses fumées et haricots noirs, accompagnés de riz, de farofa maison et d’une tranche d’orange. Autre spécialité à découvrir : le xinxim de galinha, un poulet cuisiné dans une sauce aux tomates, crevettes séchées, gingembre et coriandre fraîche.



Pour commencer, les amateurs pourront partager quelques bolinhos de bacalhau, des beignets de morue, ou des quibes au bœuf, au cumin et à la menthe fraîche. Les végétariens ne sont pas oubliés, avec une assiette traditionnelle qui permet elle aussi de découvrir les saveurs du pays.



Et parce qu’un repas brésilien ne serait pas complet sans une note sucrée, le restaurant propose notamment une mousse au fruit de la passion, un flan traditionnel au caramel ou encore un blanc-manger au lait de coco.





Cocktails, cachaça et ambiance festive

Le Pain de Sucre ne mise pas uniquement sur sa cuisine. La carte des boissons prolonge l’expérience avec des cocktails préparés à partir de produits importés, dont l’incontournable caipirinha au citron vert et sa déclinaison au fruit de la passion. Les amateurs pourront également découvrir une sélection de cachaças et de rhums, ainsi que des vins sud-américains.



L’ambiance participe pleinement à l’identité du lieu. Entre décor chaleureux, musique décontractée et soirées Dj "Open Platine" les mercredis, l’adresse se prête aussi bien à un dîner dépaysant qu’à une soirée entre amis.



Pour une découverte à plusieurs, le restaurant propose également des formules permettant de composer son repas autour de plusieurs entrées, plats et desserts. Une invitation à multiplier les saveurs et à partager un moment convivial.



Au Pain de Sucre, le Brésil se raconte autant dans les assiettes que dans les verres. Une adresse pour découvrir une cuisine généreuse, s’initier aux spécialités brésiliennes et retrouver, le temps d’un repas, un peu de la chaleur de Rio de Janeiro au cœur de Lyon.





Infos pratiques

📍 Le Pain de Sucre - 82 rue Masséna, 69006 Lyon



🕕 Ouvert du lundi au samedi :

Lundi : 19h – 22h

Mardi : 12h – 14h et 19h – 22h

Mercredi : 19h – 22h

Jeudi : 19h – 22h

Vendredi : 12h – 14h et 19h – 22h30

Samedi : 19h – 22h30



Plus d’informations au 04 72 74 17 09 ou directement sur Instagram : @lepaindesucrerestobrasil ou Facebook : Le Pain de Sucre