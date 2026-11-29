Depuis sa création en 2004, la Fondation, présidée par le charismatique Paul-Maurice Morel, également directeur général du Groupe Bocuse, œuvre en faveur de la transmission des savoir-faire. À travers ses 70 ateliers d’initiation en France et en Belgique et ses formations professionnalisantes de niveau CAP, elle suscite des vocations et favorise l’insertion et la réinsertion professionnelles.

Toutes les générations de la gastronomie réunies

Parmi les convives figuraient plusieurs chefs de renom, à l’instar de Tabata Mey, cheffe du restaurant étoilé Ombellule, du Lyonnais Pierre Sang Boyer, aujourd’hui à la tête de plusieurs établissements parisiens, mais aussi de la jeune relève, représentée notamment par Viviana Pisacane, cheffe du Bœuf d’Argent dans le Vieux-Lyon.

Près de neuf ans après la disparition de Monsieur Paul, Bocuse demeure le cœur battant de la gastronomie lyonnaise, un point de ralliement naturel pour toutes les générations de la profession. Bien plus qu’une institution, Bocuse reste une maison de famille à laquelle celles et ceux qui y sont passés demeurent profondément attachés. "Bocuse un jour, Bocuse toujours" : une devise officieuse qui prenait tout son sens lors de cette soirée de gala.

Animé par Carinne Teyssandier, le gala proposait un dîner réalisé notamment par Davy Tissot, Bocuse d’Or 2021, Olivier Couvin et Gilles Reinhardt, chefs du restaurant doublement étoilé Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or, tous trois Meilleurs Ouvriers de France, ainsi que Christophe Foulquier, chef exécutif, cofondateur et associé de C-Gastronomie.

Les véritables étoiles de la soirée étaient cependant les jeunes de la Fondation, qui ont assuré le service en salle et accompagné les chefs en cuisine.

Réparer l’ascenseur social par le travail

Profondément attaché à la valeur travail, Paul-Maurice Morel s’efforce, à travers la Fondation et les perspectives d’évolution offertes au sein du Groupe Bocuse, de réparer un ascenseur social quelque peu en panne en France.

Le parcours de Clément Girard en est une belle illustration : entré dans le groupe en 2016 comme commis de cuisine, il en est aujourd’hui l’un des chefs exécutifs.

Sous l’impulsion de son directeur général, le Groupe Bocuse semble garder le cap malgré une conjoncture économique et sociale particulièrement complexe pour l’hôtellerie-restauration, notamment à Lyon. Continuer à miser sur la jeunesse, la formation et la promotion interne constitue un véritable pari sur l’avenir.

Un engagement collectif récompensé

Soutenue par de nombreux partenaires et personnalités, parmi lesquels Jérôme Bocuse, Alain Mérieux, Olivier Ginon, Daniel Karyotis ou encore Franck Duboeuf, la Fondation poursuit son développement.

Laurie Gourlin, secrétaire générale du Groupe Bocuse, s’est confiée à Lyon Restaurant : "Nous sommes particulièrement fiers, au sein du Groupe Bocuse, des actions portées par la Fondation Paul Bocuse depuis sa création en 2004. Aux côtés d’autres entreprises et personnalités engagées, nous partageons des valeurs essentielles de transmission, de partage, d’authenticité et de passion. Au-delà des ateliers et des formations qu’elle déploie, la Fondation fait naître de véritables vocations, révèle des talents et accompagne de beaux parcours professionnels et humains. Autant de belles histoires et de réussites dont l’ensemble des membres fondateurs peut être collectivement fier."

Plusieurs trophées ont récompensé celles et ceux qui œuvrent quotidiennement à la transmission et à la préservation des savoir-faire. Le prix de l’Ambassadeur de la Fondation a notamment été décerné à Vincent Gullon, ancien directeur des opérations du Groupe Bocuse, aujourd’hui consultant à l’international en hôtellerie-restauration. Passé par la direction de l’Orient-Express et d’établissements Relais & Châteaux aux États-Unis et en Écosse, professionnel reconnu pour sa rigueur, son sens du détail et son goût de la transmission, il incarne pleinement les valeurs de la Fondation.

Clin d’œil de l’histoire : il appartenait à la toute première promotion de diplômés de l’Institut Paul Bocuse, aux côtés d’un certain Paul-Maurice Morel.

Une vente aux enchères orchestrée par Maître Steffi Weisse, au profit des actions de la Fondation, et une émouvante prise de parole du chef Gilles Reinhardt, parrain des promotions, ont également marqué la soirée.

"La cuisine, c’est le partage", aimait rappeler Monsieur Paul. Un siècle après sa naissance, sa Fondation en apporte la plus belle des illustrations. Car si les étoiles consacrent le talent d’un chef, c’est dans les vocations qu’il fait naître que se mesure la grandeur de son héritage.