Brasserie Roseaux à Lyon : des petits détails qui font les grandes maisons

On a longtemps été gâté par l'artiste Pierre Orsi et son célèbre restaurant éponyme. Reste sa 2e adresse " le Cazenove", toujours en pleine forme.

A portée de couverts, le Théodore, la brasserie chic de Marco Chopin, avait fait les beaux jours du quartier.

Cédée l'an dernier à Tabata et Ludovic Mey, un couple emblématique de la nouvelle restauration lyonnaise, restructurée et aménagée en diptyque gourmand, elle offre désormais une nouvelle et double offre culinaire et végétale.

Ombellule - une fleur dans une fleur - un restaurant gastronomique et plus intimiste avec ses 22 couverts et une carte affirmant sa modernité.

Et la brasserie Roseaux, imaginée et agencée par l'architecte Nathalie Rives, mariant les inspirations Art Nouveau, le marbre et son cousin chaleureux le travertin. Un décor confortable pour 50 places intérieures et jusqu'à 80 en terrasse, aux beaux jours. Régalant notre regard sur des petits détails qui accrochent l'attention et font les grandes maisons.

Vol au vent

Roseaux célèbre la grande cuisine classique que prisait Escoffier. Pas de têtes composées d'Arcimboldo à part les légumes en pot-au-feu et le solide chou farci aux champignons ! Mais des escargots en persillade, le vol-au-vent de grand-maman, inventé par l'illustre cuisinier Antonin Carême, l'oeuf Gambetta servi mollet et sur une pâte fine au sarrasin, un tournedos rossini ou le célèbre Merlan Colbert, pané et accompagné d'une gribiche.

Service très classe avec découpe des viandes devant les clients.

Au rayon des desserts, on ne résiste pas au mille-feuilles, mille est mis là pour "beaucoup", (servi pour deux personnes) avec son feuilletage brun et bien cuit, nappé d'une crème diplomate, un gâteau comme on l'a aimé chez Marguerite où oeuvra Tabata Mey !

Aux Roseaux on peut tout à la fois déguster des huîtres normandes et d'Isigny, un plateau de fruits de mer ou du caviar de chez Petrossian mais aussi raisonnablement se cantonner au menu du déjeuner qui, hélas, ne change pas chaque jour pour les habitués ! La carte des vins est encyclopédique et répertorie près de 500 références.

Les additions sont solides mais justifiées.

Roseaux

36 cours Franklin Roosevelt - Lyon 6e

Tel 04 51 68 08 91

Ouvert midi et soir, du mardi au samedi

Menus (déjeuner en semaine) 28 - 32 euros + carte