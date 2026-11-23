Les œufs en meurette et la quenelle de brochet ont leur place dans un palmarès mondial de la gastronomie. La Meunière, à Lyon, reçoit l’un des prix "Tables à explorer" de La Liste 2027, annoncés ce lundi 23 novembre. La distinction récompense des restaurants à découvrir pour leur cuisine et leur interprétation du terroir.

Olivier Canal et Annick Roman figurent dans la sélection française aux côtés de quatre autres adresses, installées à Arles, Issoire, Charolles et Aumont-Aubrac. Dans sa présentation du bouchon lyonnais, La Liste met en avant les œufs en meurette, la quenelle de brochet sauce Nantua et l’Oreiller de la Belle Meunière.

Un prix distinct du classement des meilleures tables

Cette récompense fait partie des 33 Prix spéciaux attribués dans 12 catégories. Leur sélection relève de choix éditoriaux propres à La Liste, tandis que son classement mondial des restaurants repose sur la compilation et l’harmonisation des évaluations de 1 200 sources, entre guides, critiques, médias et plateformes d’avis sélectionnées.

Cette année, l’organisme entend aussi mettre l’accent sur le rapport qualité-prix. Il publie une nouvelle sélection européenne, The Pleasure Principle, réunissant plus de 200 adresses.

"La grande gastronomie ne se mesure pas au montant de l’addition", défend Philippe Faure, fondateur et président de La Liste. Les organisateurs précisent que plusieurs lauréats des Prix spéciaux proposent des repas à moins de 50 ou de 80 euros, sans donner de tarif propre à La Meunière dans les documents du palmarès.

La famille Troisgros également récompensée

À Ouches, près de Roanne, la famille Troisgros reçoit le Prix d’honneur, qui salue son influence, la transmission entre générations et la continuité de son travail depuis 1930. Son restaurant, Le Bois sans Feuilles, obtient également 99 sur 100 dans le classement mondial 2027.

Le sommet du palmarès est partagé par treize restaurants notés 99,5 sur 100. Deux établissements français en font partie, Guy Savoy à Paris et L’Assiette Champenoise à Tinqueux, près de Reims.