Six nouveaux Bib Gourmand dans le Rhône

Le Guide Michelin a dévoilé ce lundi sa sélection 2026 des "Bib gourmand", ces restaurants récompensés pour leur rapport qualité-prix.
Ce sont 75 établissements français qui sont distingués cette année. Six se trouvent dans le département du Rhône :
-Accentué dans le 7e arrondissement de Lyon
- La Virée dans le 3e arrondissement de Lyon
- La Meunière dans le 1er arrondissement de Lyon
- Cinq mains dans le 5e arrondissement
- L’Éclat de Pierre à Saint-Didier-au-Mont-d’Or
- L'Épicurieux chez Luc à Curis-au-Mont-d’Or
Une façon pour le Rhône de se réjouir avant l’attribution des étoiles Michelin. La cérémonie se déroulera le 16 mars prochain à Monaco.Lieux associés :
Accentué
Adresse :
97 rue de Gerland
69007 Lyon 7ème arrondissement
Téléphone :
04 37 26 96 07
Plus d'infos
La Virée
Adresse :
21 rue Jean Larrivé
69003 Lyon 3ème arrondissement
Téléphone :
04 78 60 57 32
Plus d'infos
La Meunière
Adresse :
11 rue Neuve
69001 Lyon 1er arrondissement
Téléphone :
04 78 28 62 91
Plus d'infos
Cinq Mains
Adresse :
12 Rue Mgr Lavarenne
69005 Lyon 5ème arrondissement
Téléphone :
04 37 57 30 52
Plus d'infos
L'Eclat de Pierre
Adresse :
2 place André Michel
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Téléphone :
04 37 46 88 85
Plus d'infos
L’épicurieux Chez Luc
Adresse :
1080 route des Monts d'Or
69250 Curis-au-Mont-d'Or
Téléphone :
04 78 58 61 51
Plus d'infos