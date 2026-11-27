Huîtres, crevettes et bulots : les plaisirs de la mer chez Marie T

Les amateurs de fruits de mer ont rendez-vous chez Marie T avec les plateaux d'écailler proposés pendant la saison. Huîtres, crevettes et bulots composent ces généreux assortiments, parfaits pour partager un moment gourmand autour de produits frais.

Disponibles jusqu'en avril, ces plateaux sont proposés sur réservation téléphonique. Une bonne occasion de profiter des saveurs iodées sans quitter Lyon !

Le restaurant organise également un prochain rendez-vous autour des huîtres et des moules le 12 décembre. Un moment convivial à ne pas manquer pour les amateurs de produits de la mer. Attention, les places sont limitées : pensez à réserver directement par téléphone !

Les vendredis grenouilles : un rendez-vous gourmand à Lyon

Autre spécialité à retrouver chaque semaine chez Marie T : les cuisses de grenouilles persillées. Tous les vendredis, midi et soir, cette recette traditionnelle est à l'honneur à la carte.

Un incontournable pour celles et ceux qui aiment retrouver les saveurs de la cuisine française et les spécialités qui font la réputation de nos tables. Là encore, mieux vaut réserver sa table à l'avance !



Une cuisine française au fil du marché

Au-delà de ses rendez-vous autour des produits de la mer et des grenouilles, Marie T propose une cuisine française faite maison, élaborée à partir de produits frais, locaux et de saison.

Le chef renouvelle régulièrement ses propositions en fonction des arrivages et du marché. Chaque jour, un plat du jour vient compléter l'offre, avec une cuisine authentique qui privilégie le goût des bons produits.

Une adresse de quartier où l'on peut aussi bien s'attabler pour un déjeuner que se retrouver autour d'un bon repas entre amis ou en famille.



Infos pratiques

📍 Marie T

12 rue Ozanam, 69001 Lyon

🕒 Ouvert du mardi au dimanche pour le service du midi, et du jeudi au samedi pour le service du soir (fermé le lundi)

🦪 Plateaux d'écailler : huîtres, crevettes et bulots, disponibles jusqu'en avril, prochaine date le 12 décembre, sur réservation

🐸 Vendredis grenouilles : cuisses de grenouilles persillées tous les vendredis, midi et soir, sur réservation

🥘 Cuisine : française, maison, produits frais, locaux et de saison.



📞 Réservations : 09 81 51 22 83 ou directement sur le site internet du restaurant : restaurant-marie-t-lyon.fr